استنساخ تجربة ترميم الشرقية في 5 مناطق سعودية

كشفت جمعية «ترميم» الخيرية في المنطقة الشرقية لـ« دوت الخليج » ترميم 826 منزلا يسكنها 4365 مستفيدا ومستفيدة. وخلال عام 2023، أنجزت ضعف عدد المنازل للأعوام السابقة، الذي بلغ 377 منزلا، منها 71 منزلا في 8 مناطق على مستوى المملكة، و306 على مستوى محافظات المنطقة الشرقية، مستهدفة هذا العام ترميم 500 منزل، وذلك من خلال الانتشار في محافظات ومدن المنطقة الشرقية وعلى مستوى المملكة.

نقل النموذج

أوضحت «ترميم» أنه تم نقل النموذج والتجربة لكل مناطق المملكة. وعلى الرغم مما تلقته من طلبات التوسع بفتح فروع لها على مستوى المملكة، فإنه بعد دراسة جدوى ذلك وجدت أنه لم يكن الحل الأنسب لانتشارها، وكان الحل هو تعميم الخدمة، واستنساخ التجربة بإنشاء جمعيات متخصصة في الترميم بمناطق المملكة أو التي يوجد بها مهتمون لتبني تأسيسها، ثم تحصل على نموذج العمل محكم من الجمعية، بحيث تكون كبيت خبرة، لكونها المنظمة الأولى في المملكة التي تعنى بخدمة الترميم، وتم استنساخ التجربة في كل من: المنطقة الغربية، والمدينة المنورة، والباحة، والحدود الشمالية، ومدينة الرياض.

الأولى من نوعها

أبانت «ترميم» أنها أول جمعية على مستوى المملكة تعنى بترميم منازل الأسر الأشد حاجة، حيث كانت البداية نشأتها من خلال مبادرة تطوعية لعدد من المهتمين، ومن ثم تم تحويلها لجهة رسمية تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وركزت في عامها الأول على البناء المؤسسي الجيد، والتخطيط الإستراتيجي، واستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة، وإبرام اتفاقيات الشراكة مع الجهات ذات العلاقة، ومنها: الجمعيات الخيرية التي تقدم خدمة الترميم لمستفيديها من الأسر المحتاجة، وكانت باكورة مشاريع الجمعية ترميم 10 منازل لأسر جمعية بناء. ومن ضمن الشراكات الإستراتيجية إبرام اتفاقيات مع مكاتب استشارات هندسية، وتأهيل عدد من المقاولين، وذلك في سبيل تحقيق رؤية ورسالة الجمعية بتقديم خدمة الترميم بأفضل الطرق الهندسية والاقتصادية.

15 ألف ساعة تطوعية

قالت الجمعية: إن خدمة الترميم نطاقها الجغرافي محافظات ومدن وقرى المنطقة الشرقية: الدمام، الجبيل، الخبر، بقيق، الأحساء، حفر الباطن، النعيرية، الخفجي، رأس تنورة، أم الساهك، سلوى، الظهران، خريص، دارين، الهفوف، والنابية.

ولما للتطوع من أهمية في «ترميم»، لتقليل التكاليف، تم تأسيس مركز سمايا للتطوع الإسكاني، الذي يهدف إلى استقطاب والتأهيل والتمكين، وتوفير فرص تطوعية تخصصية في الجانب الإداري والهندسي والسباكة والكهرباء والدهان والتصميم الداخلي، وتحقيق رغبات المتطوعين، واستثمار طاقاتهم والتركيز على تحفيزهم، لضمان الاستدامة في التطوع الإسكاني، حيث بلغ عدد المتطوعين 1666 متطوعت ومتطوعة، بعائد اقتصادي 764 ألف ريال، وساعات تطوعية تجاوزت الـ 15 ألف ساعة تطوعية.

آلية التقدم

* يكون المنزل ملكا لأسرة سعودية.

* يكون المنزل ملكا بصك شرعي للمستفيد أو لأحد والديه في حال كان المستفيد يتيما.

* يكون المستفيد مسجلا بالجمعية ومستفيدا من الضمان الاجتماعي.

* يكون المنزل قابلا للترميم وغير آيل للسقوط.

* عدم مقدرة الأسرة على تحمل تكاليف الترميم، ويجب التأكد من استحقاقهم.