شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب وترويج 416 كيلوجرامًا من المخدرات.. وضبط 3 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الرياض لترويجه (25) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

كما قبضت المديرية على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمحافظة جدة لترويجهما (11) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما. الإبلاغ عن المخدرات وفي منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة تهريب (380) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة. قوات الأمن البيئي من ناحية أخرى، تمكنت قوة الاستجابة للطوارئ للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمنطقة تبوك من القبض على (3) مواطنين وهم: 1/ عبدالرحمن مانع الرشيدي 2/ عبدالعزيز مانع الرشيدي 3/ مشعل عبدالله الرشيدي لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص, بحوزتهم بندقيتا شوزن، و(3) أسلحة نارية، و(496) ذخيرة حيّة، و(4) كائنات فطرية مصيدة.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة (100,000) ريال، وعقوبة استخدام الأسلحة النارية في الصيد دون ترخيص غرامة (80,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة صيد الحجل (10,000) ريال، وعقوبة صيد القمري (1500) ريال.