شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوارك".. أنواع وألوان وخصائص أعرق إبل العرب والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.