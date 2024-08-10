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المملكة تعزز ريادتها في التمور.. اكتفاء ذاتي 124% بإنتاج 1.6 مليون طن

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المملكة حققت نسبة اكتفاء ذاتي من التمور بلغت (124%)، وإنتاج سنوي تجاوز (1.6) مليون طن، وذلك من خلال التوسع في زراعة النخيل، حيث تغطي زراعته في المملكة مساحة واسعة تصل إلى (165,000) هكتار، في خطوة تعكس النمو الكبير الذي شهدته صناعة التمور في المملكة، مما يعكس التوسع الكبير في هذا القطاع وفق مستهدفات رؤية 2030.
وأوضحت الوزارة ضمن حملة "موسم حصادها" التي أطلقتها لنشر المعرفة بالمنتجات الزراعية، وزيادة التوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية ورفع كفاءة منظومة تسويق الفواكه المحلية لدعم المزارعين المحليين؛ أن منطقة الرياض أكبر منتج للتمور في المملكة، حيث تساهم بـ (436,112) طنًا من الإنتاج السنوي، تليها منطقة القصيم بـ 390,698 طنًا، ما يعكس قوة القطاع في هاتين المنطقتين الرئيسيتين، أما المدينة المنورة، فتسهم بـ(263,283) طنًا، بينما تُنتج المنطقة الشرقية (203,069) أطنان.
المملكة تعزز ريادتها في إنتاج التمور - واس

إنتاج التمور بالمملكة

وأشارت إلى أن المناطق الأخرى تسهم في إنتاج التمور بالمملكة على النحو التالي: حائل بـ(73,298) طناً، الجوف بـ (65,020) طناً، مكة المكرمة بـ 64,095 طن، عسير بـ 55,225 طن، تبوك بـ (52,792) طن، نجران بـ(9,837) أطنان، الباحة بـ(2,969) طن، الحدود الشمالية بـ(1,314) طن، وجازان بـ(111) طناً.
كرنفال بريدة للتمور- واس

ونوهت بأن النجاح في إنتاج التمور يعزز قدرة المملكة على تحقيق اكتفاء ذاتي في هذا المجال، ويعكس الجهود المبذولة من قبل قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها في المملكة في تطوير وتعزيز صناعة النخيل، من خلال الابتكار في تقنيات الزراعة وتحسين جودة الإنتاج ورفع الناتج المحلي في المملكة.

حملة "موسم حصادها"

يذكر أن حملة "موسم حصادها" تستهدف التعريف بالأنواع المتعددة للفاكهة المحلية وأوقات وفرتها في المواسم المختلفة على مدار العام؛ لتحقق العديد من الأهداف التي تدخل ضمن سياسة الوزارة لتعزيز إنتاج واستخدام الناتج المحلي، ورفع معايير جودته وسلامته، ونشر المعرفة بالمنتجات الزراعية، وزيادة التوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية التي تنعم بها المملكة؛ فضلًا عن رفع كفاءة منظومة تسويق الفاكهة المنتجة محليًا في موسم إنتاجها لدعم المزارعين المحليين وزيادة نسبة عوائدهم المالية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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