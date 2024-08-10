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شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تعزز ريادتها في التمور.. اكتفاء ذاتي 124% بإنتاج 1.6 مليون طن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المملكة حققت نسبة اكتفاء ذاتي من التمور بلغت (124%)، وإنتاج سنوي تجاوز (1.6) مليون طن، وذلك من خلال التوسع في زراعة النخيل، حيث تغطي زراعته في المملكة مساحة واسعة تصل إلى (165,000) هكتار، في خطوة تعكس النمو الكبير الذي شهدته صناعة التمور في المملكة، مما يعكس التوسع الكبير في هذا القطاع وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضحت الوزارة ضمن حملة "موسم حصادها" التي أطلقتها لنشر المعرفة بالمنتجات الزراعية، وزيادة التوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية ورفع كفاءة منظومة تسويق الفواكه المحلية لدعم المزارعين المحليين؛ أن منطقة الرياض أكبر منتج للتمور في المملكة، حيث تساهم بـ (436,112) طنًا من الإنتاج السنوي، تليها منطقة القصيم بـ 390,698 طنًا، ما يعكس قوة القطاع في هاتين المنطقتين الرئيسيتين، أما المدينة المنورة، فتسهم بـ(263,283) طنًا، بينما تُنتج المنطقة الشرقية (203,069) أطنان.
ونوهت بأن النجاح في إنتاج التمور يعزز قدرة المملكة على تحقيق اكتفاء ذاتي في هذا المجال، ويعكس الجهود المبذولة من قبل قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها في المملكة في تطوير وتعزيز صناعة النخيل، من خلال الابتكار في تقنيات الزراعة وتحسين جودة الإنتاج ورفع الناتج المحلي في المملكة.
وأوضحت الوزارة ضمن حملة "موسم حصادها" التي أطلقتها لنشر المعرفة بالمنتجات الزراعية، وزيادة التوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية ورفع كفاءة منظومة تسويق الفواكه المحلية لدعم المزارعين المحليين؛ أن منطقة الرياض أكبر منتج للتمور في المملكة، حيث تساهم بـ (436,112) طنًا من الإنتاج السنوي، تليها منطقة القصيم بـ 390,698 طنًا، ما يعكس قوة القطاع في هاتين المنطقتين الرئيسيتين، أما المدينة المنورة، فتسهم بـ(263,283) طنًا، بينما تُنتج المنطقة الشرقية (203,069) أطنان.
إنتاج التمور بالمملكةوأشارت إلى أن المناطق الأخرى تسهم في إنتاج التمور بالمملكة على النحو التالي: حائل بـ(73,298) طناً، الجوف بـ (65,020) طناً، مكة المكرمة بـ 64,095 طن، عسير بـ 55,225 طن، تبوك بـ (52,792) طن، نجران بـ(9,837) أطنان، الباحة بـ(2,969) طن، الحدود الشمالية بـ(1,314) طن، وجازان بـ(111) طناً.
ونوهت بأن النجاح في إنتاج التمور يعزز قدرة المملكة على تحقيق اكتفاء ذاتي في هذا المجال، ويعكس الجهود المبذولة من قبل قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها في المملكة في تطوير وتعزيز صناعة النخيل، من خلال الابتكار في تقنيات الزراعة وتحسين جودة الإنتاج ورفع الناتج المحلي في المملكة.