‎طقس السعودية.. أمطار على المدينة ‎المنورة ونجران

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أمطار على نجران

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ارتوت على إثرها الأرض.فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة نجران، مصحوبة برياحٍ نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية على مدينة نجران، ومحافظات بدرالجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة.وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.