شكرا لقرائتكم خبر عن نهر الخير.. مركز الملك سلمان يقدم مساعدات جديدة في 3 دول والان نبدء بالتفاصيل

توزيع المساعدات الغذائية

مشروع الإمداد المائي

مساعدات السودان

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الغسيل الكلوي في مستشفى بنادر بمدينة مقديشو في جمهورية الصومال الفيدرالية تقديم خدماته الطبية للمستفيدين، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.واستقبل المركز خلال شهر يوليو 2024م، 350 مريضاً من بينهم 166 مريضاً حصلوا على 1.055 جلسة غسيل كلوي مجدولة، و11 جلسة إسعافية، بينما تلقى 177 مريضا خدمات المعاينة والفحوصات الطبية في عيادة أمراض الكلى، بلغت نسبة الذكور 62%، ونسبة الإناث 38%، بينما شكلت نسبة النازحين 2%، والمقيمين 98%.ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب الصومالي.وفي اليمن، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة أمس 1.583 سلة غذائية في مديريتي الضالع والشعيب بمحافظة الضالع، استفاد منها 11.081 فردًا بواقع 1.583 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن للعام 2024م.كما وزع المركز أمس 108 سلال غذائية في مديرية البريقة بمحافظة عدن، استفاد منها 756 فردًا بواقع 108 أسر، في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز لتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء للنازحين والأسر الأشد ضعفًا في اليمن.وواصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.وجرى خلال الفترة من 10 وحتى 16 يوليو 2024 م، ضخ 630.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وضخ 646.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 25 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، إلى جانب إجراء 3 عمليات لتجفيف مياه الصرف الصحي، وصيانة 8 من الحمامات الطارئة، استفاد من تلك الخدمات 11.700 فرد.من ناحرة أخرى، وزّع مركز الملك سلمان أمس الأول 743 حقيبة إيوائية و 743 حقيبة عناية شخصية للأسر الأكثر احتياجًا من النازحين في محلية كسلا بولاية كسلا في السودان، استفاد منها 4.273 فرداً، ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى السودان للعام 2024م.ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.