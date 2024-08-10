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نهر الخير.. مركز الملك سلمان يقدم مساعدات جديدة في 3 دول

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واس- عواصم 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - واصل مركز الغسيل الكلوي في مستشفى بنادر بمدينة مقديشو في جمهورية الصومال الفيدرالية تقديم خدماته الطبية للمستفيدين، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
واستقبل المركز خلال شهر يوليو 2024م، 350 مريضاً من بينهم 166 مريضاً حصلوا على 1.055 جلسة غسيل كلوي مجدولة، و11 جلسة إسعافية، بينما تلقى 177 مريضا خدمات المعاينة والفحوصات الطبية في عيادة أمراض الكلى، بلغت نسبة الذكور 62%، ونسبة الإناث 38%، بينما شكلت نسبة النازحين 2%، والمقيمين 98%.
ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب الصومالي.
مركز الملك سلمان يقدم مساعدات جديدة في 3 دول- واس

توزيع المساعدات الغذائية

وفي اليمن، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة أمس 1.583 سلة غذائية في مديريتي الضالع والشعيب بمحافظة الضالع، استفاد منها 11.081 فردًا بواقع 1.583 أسرة، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في اليمن للعام 2024م.
كما وزع المركز أمس 108 سلال غذائية في مديرية البريقة بمحافظة عدن، استفاد منها 756 فردًا بواقع 108 أسر، في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز لتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء للنازحين والأسر الأشد ضعفًا في اليمن.
مركز الملك سلمان يقدم مساعدات جديدة في 3 دول- واس

مشروع الإمداد المائي

وواصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.
وجرى خلال الفترة من 10 وحتى 16 يوليو 2024 م، ضخ 630.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وضخ 646.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 25 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، إلى جانب إجراء 3 عمليات لتجفيف مياه الصرف الصحي، وصيانة 8 من الحمامات الطارئة، استفاد من تلك الخدمات 11.700 فرد.
مركز الملك سلمان يقدم مساعدات جديدة في 3 دول- واس

مساعدات السودان

من ناحرة أخرى، وزّع مركز الملك سلمان أمس الأول 743 حقيبة إيوائية و 743 حقيبة عناية شخصية للأسر الأكثر احتياجًا من النازحين في محلية كسلا بولاية كسلا في السودان، استفاد منها 4.273 فرداً، ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى السودان للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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