دليل تعريفي لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن

دليلًا تعريفياً شاملاً لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية،في دورتها الرابعة والأربعين والتي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية وتقام في رحاب المسجد الحرام حتى تاريخ 17 صفر لعام 1446هـ.

ويحتوي الدليل تعريفا شاملاً للمسابقة من الأهداف العامة ونبذة لتاريخها، وفروع المسابقة الخمسة ومجموع الجوائز وأعداد المتسابقين وبيان سير آلية التحكيم، كما يضم الدليل جدول البرامج الثقافية من الزيارات لأبرز المتاحف الأثرية والمعالم التاريخية في مكة المكرمة والمدينة المنورة, وإرشادات عامة للمتسابقين وذلك باللغتين العربية والانجليزية، وتم توزيعها على كافة المشاركين في المسابقة.

يُذكر أن مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره تقام في دورتها الرابعة والأربعين في رحاب الحرم المكي الشريف, بمشاركة "174" متسابقا من 123 دولة من مختلف قارات العالم.