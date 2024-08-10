دليل تعريفي لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن

ويحتوي الدليل تعريفا شاملاً للمسابقة من الأهداف العامة ونبذة لتاريخها، وفروع المسابقة الخمسة ومجموع الجوائز وأعداد المتسابقين وبيان سير آلية التحكيم، كما يضم الدليل جدول البرامج الثقافية من الزيارات لأبرز المتاحف الأثرية والمعالم التاريخية في مكة المكرمة والمدينة المنورة, وإرشادات عامة للمتسابقين وذلك باللغتين العربية والانجليزية، وتم توزيعها على كافة المشاركين في المسابقة.
يُذكر أن مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره تقام في دورتها الرابعة والأربعين في رحاب الحرم المكي الشريف, بمشاركة "174" متسابقا من 123 دولة من مختلف قارات العالم.
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