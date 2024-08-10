أمانة الرياض تنهي أعمال الصيانة الدورية لجسر وادي حنيفة

انتهت أمانة منطقة الرياض أعمال صيانة جسر وادي حنيفة في مدينة الرياض، الذي أٌنشئ منذ أكثر من 30 عام ويقع على الطريق المؤدي إلى منطقة مكة المكرمة، ويعد من أطول الجسور في المدينة، حيث يبلغ طوله ستمائة وسبعين مترًا وعرضه تسعة عشر مترًا في الاتجاهين، ويبلغ ارتفاعه خمسة وثلاثين مترًا عن مستوى الوادي، ويتكون الجسر من إحدى عشرة بلاطة طول كل بلاطة واحد وستين مترًا.

وشملت أعمال صيانة الجسر إصلاح طبقات الرصف الإسفلتية وتنفيذ وسائل السلامة المرورية واستبدال فواصل التمدد التي يبلغ عددها أربعة وأربعين فاصلًا بإجمالي أطوال تجاوزت سبعمائة وتسعين مترًا طوليًا؛ حفاظًا على السلامة العامة، تحسين تجربة التنقل في المدينة، وجرت أعمال الصيانة وفق أعلى معايير الجودة خلال مدة قياسية، حيث انتهت الأعمال في أربعة عشر يومًا، بأيدٍ عاملة تجاوز عددها ثلاثمائة بين فنيين ومهندسين ومراقبين، بعمل مستمر حيث تعد كمية الفواصل المستبدلة معادلة لعدد سبعة جسور تقريبًا.