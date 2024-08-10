شكرا لمتابعة خبر عن اختتام برنامج حكايا الشباب بالباحة بحضور 600 زائر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اختتم برنامج ” حكايا الشباب بالباحة ” اليوم ، الذي نظمته وزارة الرياضة ممثلة في وكالة شؤون الرياضة والشباب وفرع وزراة الرياضة بالباحة بحضور مايزيد عن 600 زائر، وذلك بالمسرح المكشوف بمنتزه الحسام بمدينة الباحة .

وشمل البرنامج الذي حضره مدير عام الإدارة العامة للأنشطة الشبابية شمس الصبي ومدير فرع الوزارة بالمنطقة سلطان بن حسن شايع ، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام على معارض وفقرات تحربة الأداء للاتحادات المشاركة والتي بلغت 10 اتحادات منها الاتحاد السعودي للمبارزة ، اتحاد رفع الاثقال ، اتحاد الانقاذ السلامه المائيه ، اتحاد التجديف، اتحاد الثقافه الرياضية ، اتحاد الدراجات الهوائيه ،اتحاد السهام ، اتحاد الريشه الطائره ، اتحاد الطيران الشراعي والاتحادالسعودي لكرة الطاولة ، حيث شارك عدد من ممثلي الاتحادات المعنية بما يقدمه كل اتحاد للفرد و المجتمع ،

وصاحب البرنامج تقديم قصص مُلهمه وتجارب فردية قدمها أصحابها وسط حضور لفت من أهالي وزوار المنطقة ، بدأها بطل لعبة المبارزه مؤيد متعب سعيد الذي ذكر للجمهور ان لعبة المبارزة كانت مجرد حلم واصبح يراه حقيقةً واضحة وتحدي ، ويأتي الشاب بندر عبدالله الغامدي لاعب الكراسي المتحركة لكرة الطائرة بنادي الباحة لذوي الاعاقة عن قصته وماحققه من مشاركات وإنجازات مؤكداً على أن الإعاقة لم تمنعه من مزاولة الرياضة والمشاركات الرسمية ، بل كانت دافعاً له لعمل المزيد .

تلى ذلك قصة الرياضية هناء الفيصل التي كان عنوانها ” الغيم الأتاوي والسنداوة تؤكد ” تحدثت عن مساهمتها في تأسيس فريق الغيم النسائي وقيادتها لنادي العين، إضافة إلى ابرز فوائد الرياضة للنساء عموما واهم انجازاتها على المستوى العملي والرياضي وابرز المراحل التي واجهتها الرياضه والنسائية بالمنطقة.

وكما تمت مشاركة كلمة اتحاد التجديف للتعريف عن هذة الرياضة وتوسيع افاق المجتمع.

وقد عبر المشاركون في ” حكايا الشباب بالباحة ” عن شكرهم وامتنانهم على دعم واهتمام وزارة الرياضه وفرع وزارة الرياضة بالمنطقه متأملين المزيد من ذلك مستقبلا،

من جانبها أوضحت مديرة الادارة العامة للأنشطة الشبابية شمس الصبي بأن برنامج حكايا الشباب هو منصة تعريفية للشباب للتعرف على رياضات جديدة وتوسيع افاقهم وأيضا للمساهمة في توسيع قاعدة الممارسين من كافة فئات الشباب بالمجتمع وتنمية قدراتهم وطاقاتهم في جميع مناطق المملكة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات المملكة.

فيما بين سلطان بن حسن شايع مدير فرع وزارة الرياضة بالباحة أن تنفيذ هذه الفعالية كأحد أدوار وزارة الرياضة في تثقيف المجتمع لايجاد مجتمع صحي وممارس . مضيفاً بأن هذه الفعالية كانت من مشاركات فرع وزارة الرياضة في برامج صيف الباحة 2024 .

وفي ختام البرنامج تم تكريم المتحدثين من قبل مدير عام إدارة الأنشطة الشبابية ومدير فرع وزارة الرياضة بالباحة .