شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أحمر.. "الأرصاد" يحذر من حالة الطقس في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد إنذارً أحمر على منطقة مكة المكرمة محذرًا من طقسها.وأوضح المركز عبر حسابه بمنصة "إكس" اليوم السبت، أن الحالة تشمل الطائف، مع هطول أمطار غزيرة.وتشمل التأثيرات المصاحبة للحالة رياح شديدة السرعة، وإنعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.وهطلت مساء اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ارتوت على إثرها الأرض.فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.