شكرا لقرائتكم خبر عن من 46 إلى 44 مئوية.. أعلى 9 مدن في درجات الحرارة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت المدينة المنورة أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم السبت، بـ 46 درجة مئوية.

حسب بيان المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على تطبيق إكس، مساء اليوم، جاءت الدمام والأحساء والقيصومة ووادي الدواسر في المرتبة الثانية مسجلة 45 درجة.

بينما جاءت الرياض وبريدة ورفحاء وشرورة في المرتبة الثالثة بـ 44 درجة مئوية.