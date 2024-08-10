شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين قصف الاحتلال مدرسة التابعين في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت مملكة البحرين بشدة القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة التابعين، التي تؤوي نازحين في حي الدرج في غزة، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى من المدنيين.

ودعت وزارة الخارجية بمملكة البحرين، المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لتوفير الحماية اللازمة للسكان المدنيين في قطاع غزة من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

