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البحرين تدين قصف الاحتلال مدرسة التابعين في غزة

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واس - المنامة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أدانت مملكة البحرين بشدة القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة التابعين، التي تؤوي نازحين في حي الدرج في غزة، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى من المدنيين.
ودعت وزارة الخارجية بمملكة البحرين، المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لتوفير الحماية اللازمة للسكان المدنيين في قطاع غزة من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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