40 ألف خلية نحل بمحمية الإمام

تحتضن هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أكثر من 40.000 خلية نحل، موزعة على 400 موقع، ويربيها 140 نحالاً ممن سجلوا من مربي النحل في الموسم الحالي لإنتاج العسل.

ويمارس النحالون في المحمية أعلى معايير الجودة لتربية النحل بهدف إنتاج أجود أنواع العسل من أشجار الطلح والسدر والأشجار الأخرى المتنوعة المنتشرة في الشعاب والأودية والفياض داخل نطاق المحمية البالغة مساحتها 91.500 كيلو متر مربع.

وأوضح النحال، مفلح الجبرين، أن علاقة النحل بالبيئة بشكل عام تلقيح الأزهار وزيادة إنتاجية الأشجار من ناحية الثمار أو نقل بذور الإنبات، وزيادة جودة البذور لإنتاج النباتات بشكل أكبر، ويزيد إنتاج تلقيح الأزهار بنسبة تصل إلى 70 بشكل عام، أما عسل الطلح وعسل السدر، فكلها أعسال برية، أو من أشجار شوكية، ومن مميزاتها أنها لا تتبلور، وكل نوع له فوائده، وأضاف وأفضل وقت لإنتاج العسل من بداية الربيع في شهر أبريل إلى نهاية الصيف في شهر أكتوبر.