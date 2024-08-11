شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ملتقى جديد لبحث سبل الوقاية من حرائق الغابات في المملكة والان نبدء بالتفاصيل



وسيحضر الملتقى عدد من الجهات الحكومية والشركات الخاصة والجامعات والمكاتب الاستشارية ذات العلاقة بمجال إدارة وتنمية الغطاء النباتي في المملكة. ملتقى سبل الوقاية من حرائق الغابات وأوضح وكيل جامعة الملك خالد للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حامد بن مجدوع القرني، أن الملتقى يهدف إلى عرض أهم مخرجات مشروع تقديم الخدمات الاستشارية لدراسة سبل الوقاية من حرائق الغابات في المملكة.

بالإضافة إلى تقديم منهجية فاعلة لإدارة الحرائق وفق خبرات عالمية وذلك بالتعاون والتنسيق بين الكيانات الوطنية بما يعزز التنمية البيئية المستدامة.

كما يسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة حرائق الغابات وأوضحت مديرة مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للأبحاث البيئية واستدامة الموارد الطبيعية الدكتورة رحمة ناصر القثانين أن تنظيم الملتقى، يأتي من أجل إتاحة الفرصة للحضور والمشاركة في المناقشات حول نتائج مشروع إدارة الحرائق مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

وكذلك دراسة سبل الوقاية من حرائق الغابات، ومعالجة آثارها في غابات المملكة، الأكثر عرضة وتضررًا بالحرائق للمساهمة في تحقيق مخرجات المشروع.

وذلك من خلال برنامج مشترك لإدارة الحرائق يتضمن خطط الوقاية من حرائق الغابات وتقييم المخاطر وبرامج توعية المجتمع. الدمام - شريف احمد - بتنظيم من جامعة الملك خالد بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وبالشراكة مع جامعة "موناش" الأسترالية، ينطلق الأحد في مدينة الرياض "ملتقى سبل الوقاية من حرائق الغابات".وسيحضر الملتقى عدد من الجهات الحكومية والشركات الخاصة والجامعات والمكاتب الاستشارية ذات العلاقة بمجال إدارة وتنمية الغطاء النباتي في المملكة.وأوضح وكيل جامعة الملك خالد للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حامد بن مجدوع القرني، أن الملتقى يهدف إلى عرض أهم مخرجات مشروع تقديم الخدمات الاستشارية لدراسة سبل الوقاية من حرائق الغابات في المملكة.بالإضافة إلى تقديم منهجية فاعلة لإدارة الحرائق وفق خبرات عالمية وذلك بالتعاون والتنسيق بين الكيانات الوطنية بما يعزز التنمية البيئية المستدامة.كما يسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، والتي تنسجم مع رؤية المملكة 2030.وأوضحت مديرة مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للأبحاث البيئية واستدامة الموارد الطبيعية الدكتورة رحمة ناصر القثانين أن تنظيم الملتقى، يأتي من أجل إتاحة الفرصة للحضور والمشاركة في المناقشات حول نتائج مشروع إدارة الحرائق مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.وكذلك دراسة سبل الوقاية من حرائق الغابات، ومعالجة آثارها في غابات المملكة، الأكثر عرضة وتضررًا بالحرائق للمساهمة في تحقيق مخرجات المشروع.وذلك من خلال برنامج مشترك لإدارة الحرائق يتضمن خطط الوقاية من حرائق الغابات وتقييم المخاطر وبرامج توعية المجتمع.