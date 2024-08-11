مرحلة سابعة لصيانة كباري الظهران

وأوضحت أن العمل سيبدأ من خلال إغلاق جزئي لطريق الملك عبدالعزيز «الميناء» عند تقاطع طريق الظهران الجبيل باتجاه الشرق، مع استمرار الحركة المرورية جزئيًا.
ودعت الأمانة سالكي الطريق إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة واللوحات الإرشادية في منطقة العمل، لتسهيل الحركة المرورية بالطرق البديلة، والتقيد بالسرعة المحددة، منعًا للزحام، وحفاظًا على سلامتهم، وذلك خلال مدة أعمال التطوير، لافتة إلى أنه في حال وجود أي ملاحظات، الاتصال على مركز البلاغات (940).
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