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مرحلة سابعة لصيانة كباري الظهران

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بدأت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، أعمال المرحلة السابعة لصيانة مجمع كباري الظهران بإعادة السفلتة واستبدال فواصل التمدد وتحسين وسائل السلامة المرورية.

وأوضحت أن العمل سيبدأ من خلال إغلاق جزئي لطريق الملك عبدالعزيز «الميناء» عند تقاطع طريق الظهران الجبيل باتجاه الشرق، مع استمرار الحركة المرورية جزئيًا.

ودعت الأمانة سالكي الطريق إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة واللوحات الإرشادية في منطقة العمل، لتسهيل الحركة المرورية بالطرق البديلة، والتقيد بالسرعة المحددة، منعًا للزحام، وحفاظًا على سلامتهم، وذلك خلال مدة أعمال التطوير، لافتة إلى أنه في حال وجود أي ملاحظات، الاتصال على مركز البلاغات (940).


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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