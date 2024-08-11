شكرا لقرائتكم خبر عن "شؤون الحرمين" تخصص 6 مصليات للأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خصصت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 6 مصليات للأشخاص ذوي الإعاقة في توسعة الملك فهد رحمه الله بالمسجد الحرام مهيأة بالعديد من الخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية تضمن راحتهم وسلامتهم.

وتتوفر بالمصليات وسائل مساندة لذوي الإعاقة كأدوات التيمم، والمصحف المزود بقلم قارئ لكبار السن، وعددًا من الكتب القيمة، والعصا المخصصة لفاقدي البصر، وكراسي متحركة للصلاة، إضافة إلى وجود عددٍ من مترجمي ومترجمات لغة الإشارة المؤهلين لترجمة الخطب والدروس العلمية وحلقات الذكر المقامة في المسجد الحرام.





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وتقع مصليات الرجال المخصصة لذوي الإعاقة في الدور الأول مقابل باب 91 والدور الأول مقابل جسر الشبيكة 68 والدور الأرضي باب 68 بجوار سلالم الشبيكة.

وبالنسبة للنساء تقع عند باب 88 الأرضي وباب 65 الدور الأول الشبيكة ومصلى 15 المطل على صحن المطاف وتم تزويد مناطق المصليات بمنحدرات لتسهيل عملية الدخول والخروج بالعربات المتحركة ولوحات إرشادية ومسارات خاصة مزودة برموز وعلامات واضحة لتسهيل تنقلهم، وكذلك مسارات وملحقات إرشادية توضح أماكن توافر خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وعربات كهربائية ويدوية مجانية في خدمتهم.