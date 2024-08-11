شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الأرصاد ينبه من أمطار غزيرة على الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, وجريان للسيول وتساقط البرد.

وبين أن حالة الطقس تلك تشمل مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والأجزاء المجاورة لها، موضحًا أنها تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

