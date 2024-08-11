شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح وحرارة مرتفعة.. توقعات طقس اليوم الأحد على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية اليوم

الحالة على البحر الأحمر

الحالة في الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة، مشيرًا إلى استمرار التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وبين أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.وتشمل، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ونجران كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والشرقية.وبخصوص حالة البحر الأحمر، تكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.ويرتفع الموج، من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.وبالنسبة للحالة في الخليج العربي، تكون الرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر، بينما تكون حالة البحر خفيف الموج.