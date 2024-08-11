شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة نجران تعلن عن وظائف لحملة الماجستير والدكتوراه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن جامعة نجران عن توفر عدد من الوظائف بنظام عقود التعاون المؤقت للرجال والنساء، للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1446هـ، لحملة الماجستير والدكتوراه، للتدريس في عدد من التخصصات الأكاديمية.

ويبدأ التقديم اليوم الأحد الموافق 1446/02/07هـ ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 1446/02/11هـ .

وتشمل الوظائف المطلوبة التوظيف بكليان إدارة الأعمال، ونظم المعلومات، والعلوم والآداب، والكلية التطبيقية بنجران، والكلية التطبيقية بشورة.



المستندات المطلوبة

وحددت الجامعة عدة مستندات مطلوبة للتقديم وهي كالآتي:

صورة مصدقة من المؤهل المطلوب

صور معتمدة من المعادلات في حال كانت كان المؤهل من خارج المملكة

صورة من الخبرات الأكاديمية

صورة الهوية الوطنية سارية المفعول

التأكد من مطابقة التخصص في المؤهل العلمي ونظام الدراسة لما هو معلن.

صورة من موافقة جهة العمل الموظف أو تقديم مستند صادر من نظام أبشر لغير الموظفات.