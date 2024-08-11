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الميكانيكي فهد الدوسري: لا أنصح بفحص الكمبيوتر لأعطال السيارات .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشف الميكانيكي فهد الدوسري، والذى يملك خبرة لنحو 45 عام فى مهنة ميكانيكا السيارات، أنه لا جدوى لفحص الكمبيوتر لأعطال السيارات.

وقال الدوسري، في لقاء له مع قناة الاخبارية : “فحص الكمبيوتر لأعطال السيارات هو أكبر لعبة، تجد من يطلب 250 ريال للفحص، وأنت لا تدرك كيف تم الفحص او هل صحيح التشخيص الذى قاله”.

وتابع: “الافضل ان تصلح السيارة فى ورشة تصليح يدوية ليس لديهم كمبيوتر، لأنه يفحصها بنفسه، أو من لديه كمبيوتر فيعتمد على نتيجته دون النظر إلى السيارة”.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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