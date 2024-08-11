شكرا لمتابعة خبر عن الميكانيكي فهد الدوسري: لا أنصح بفحص الكمبيوتر لأعطال السيارات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الميكانيكي فهد الدوسري، والذى يملك خبرة لنحو 45 عام فى مهنة ميكانيكا السيارات، أنه لا جدوى لفحص الكمبيوتر لأعطال السيارات.

وقال الدوسري، في لقاء له مع قناة الاخبارية : “فحص الكمبيوتر لأعطال السيارات هو أكبر لعبة، تجد من يطلب 250 ريال للفحص، وأنت لا تدرك كيف تم الفحص او هل صحيح التشخيص الذى قاله”.

وتابع: “الافضل ان تصلح السيارة فى ورشة تصليح يدوية ليس لديهم كمبيوتر، لأنه يفحصها بنفسه، أو من لديه كمبيوتر فيعتمد على نتيجته دون النظر إلى السيارة”.