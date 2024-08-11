التعليم تسكن مسارات طلبة الثانوية وتشترط الميول

أعلنت وزارة التعليم، تسكين مسارات طلبة الصف الأول الثانوي، الذين أنهوا دراسة السنة الأولى المشتركة بنهاية العام الدراسي السابق، وينتقلون للصف الثاني الثانوي في العام الدراسي الجديد، حيث يمكن للطالب معرفة المسار، الذي تم تسكينه عليه من خلال الدخول على حسابه في نظام «نور» ثم الدخول على أيقونة «طلب تغيير المسار»، أو من أيقونة طلب شهادة تعريف طالب منتظم ضمن أيقونة التقارير في نظام نور.

مقياس الميول

أوضح المستشار التعليمي عبدالله السلطان، أن المسار العام، متاح في جميع المدارس الثانوية بالمملكة، أما المسارات الأخرى، فيتم توزيعها من إدارات التعليم على عدد من المدارس وفق ضوابط محددة، وأجرى طلبة الصف الأول الثانوي مقياس الميول قبل نهاية العام الدراسي عبر حساباتهم في منصة «مدرستي» لمساعدتهم على اختيار المسار المناسب، لهم، الذي يلتحقون به في الصفين الثاني والثالث الثانوي حسب خطة تطبيق نظام مسارات الثانوية.

النسبة الموزونة

أضاف السلطان، أن أهمية مقياس الميول تكمن في أن درجة المقياس هي من ضمن شروط تسكين الطالب في المسار، حيث يتم اختيار أعلى الطلاب في النسبة الموزونة لمن يرغبون في مسار معين. وتشتمل مكونات النسبة الموزونة على 60% من معدل الطالب في السنة الأولى المشتركة، و20% من درجة الطالب في مقياس الميول، و20% من درجة الطالب في مواد الصف الأول الثانوي المرتبطة بالمسار المختار.

إجابات صادقة

قال: يتكون مقياس الميول من 100 فقرة، ومدة تطبيقه 90 دقيقة، وعلى الطالب الإجابة على جميع الفقرات، علمًا بأنه لا توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة لفقرات المقياس، فالمطلوب أن يعبّر الطالب عن رأيه بصدق، وتزداد دقة نتيجة الطالب، كلما زاد وعيه وكانت إجاباته صادقة، وتعبّر عن رأيه، كما لا توجد علاقة بين مقياس الميول، ودرجة التحصيل الدراسي للطالب، وعدم الإجابة على فقرات المقياس، يُفقد الطالب الحق في المفاضلة على المسارات التخصصية، والطالب الذي لا يقوم بتأدية المقياس في الفترة المحددة، سيتم تسكينه بشكل تلقائي في المسار العام، ويمكن للطالب الذي تم تسكينه في مسار معين، لا يرغب فيه طلب نقل لمسار آخر سواء في مدرسته أو في مدرسة أخرى عن طريق حسابه في نظام «نور»، مع اشتراط موافقة ولي الأمر على طلب النقل، وأن الموافقة على طلب النقل تعتمد على معايير محددة، ووفق ضوابط وضعتها الوزارة.

أهداف لمقياس الميول المهنية

01- تعريف الطالب على نقاط قوته وتوجهه.

02- توفير أساليب لتحديد ميول الطالب المهنية.

03- توجيه الطالب لحصص الإتقان.

04- تسكين الطالب في المسار المناسب.

05- تحديد المجال الاختياري لطلاب المسار العام.

06- مساعدة الطالب في اختيار التخصص الجامعي المناسب.

مكونات النسبة الموزونة

• %60 من معدل الطالب في السنة الأولى المشتركة.

• %20 من درجة الطالب في مقياس الميول.

• %20 من درجة الطالب في مواد الصف الأول الثانوي المرتبطة بالمسار المختار.

المواد المرتبطة بكل مسار في السنة الأولى المشتركة، هي:

• الصحة والحياة: الرياضيات، علم البيئة، الكيمياء، الأحياء.

• الحاسب والهندسة: الرياضيات، الفيزياء، التقنية الرقمية.

• إدارة الأعمال: لغة إنجليزية، الرياضيات، التقنية الرقمية، دراسات اجتماعية.

• المسار الشرعي: كفايات لغوية، قرآن وتفسير، حديث، دراسات اجتماعية.