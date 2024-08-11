فرع هيئة الصحفيين بمكة ينظم ورشة الصحافة الرقمية

ويقدمها الدكتور فؤاد بوقس أستاذ الإعلام المساعد بجامعة أم القرى بحضور عدد من أعضاء الفرع والإعلاميين والإعلاميات ومنسوبي الشركة والمهتمين بهذا الجانب بمسرح الشركة.
وأوضح مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة فهد الإحيوي أن هذه الورشة تأتي ضمن فعاليات الفرع لتحقيق الأهداف العامة لهيئة الصحفيين السعوديين بتنفيذ البرامج التدريبية النوعية للأعضاء ولكافة الإعلاميين ومشيرا الى أن محاور الورشة تتلخص في:
* أهمية الصحافة الرقمية .
* مهارات الكتابة والتحرير الرقمي
* إدارة المحتوى الرقمي
* قوانين وأخلاقيات الصحافة الرقمية .
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