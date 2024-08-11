فرع هيئة الصحفيين بمكة ينظم ورشة الصحافة الرقمية

ينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم غد الأحد ورشة عمل بعنوان "الصحافة الرقمية"، وذلك بالتعاون مع شركة مطوفي حجاج أفريقيا غير العربية.

ويقدمها الدكتور فؤاد بوقس أستاذ الإعلام المساعد بجامعة أم القرى بحضور عدد من أعضاء الفرع والإعلاميين والإعلاميات ومنسوبي الشركة والمهتمين بهذا الجانب بمسرح الشركة.

وأوضح مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة فهد الإحيوي أن هذه الورشة تأتي ضمن فعاليات الفرع لتحقيق الأهداف العامة لهيئة الصحفيين السعوديين بتنفيذ البرامج التدريبية النوعية للأعضاء ولكافة الإعلاميين ومشيرا الى أن محاور الورشة تتلخص في:

* أهمية الصحافة الرقمية .

* مهارات الكتابة والتحرير الرقمي

* إدارة المحتوى الرقمي

* قوانين وأخلاقيات الصحافة الرقمية .