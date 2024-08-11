اليوم..المدارس تستقبل 500 ألف معلم ومعلمة

تستقبل المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية، بمختلف مدن ومحافظات السعودية ،اليوم الأحد، قرابة الـ500 ألف معلم ومعلمة بعد انتهاء الإجازة الصيفية.

فيما يعود الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة في الـ18 من أغسطس الجاري.

وتأتي عودة المعلمين/ المعلمات بعد عودة مديري المدارس والهيئات الإدارية في الأسبوع الماضي.

كما تتزامن عودة المعلمين مع انطلاق اختبارات الدور الثاني للطلاب الذين لم يتمكنوا من اجتياز بعض المواد في الدور الأول.