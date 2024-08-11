شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار أحمر.. الأرصاد يحذر من أمطار غزيرة على مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر على منطقة مكة المكرمة محذرًا من طقسها.

وبين أن المنطقة تشهد هطول أمطار غزيرة مع تأثيرات مصاحبة تشمل رياحًا شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان سيول وصواعق رعدية وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح مركز الأرصاد أن حالة الطقس تلك تسمل الطائف وبني يزيد وأضم وميسان، وتستمر من الساعة الـ12 اليوم الأحد وحتى الـ11 مساءً.