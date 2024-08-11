شكرا لقرائتكم خبر عن فترة التجربة والتوثيق.. اعرف أبرز التعديلات على عقود العمل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن التعديلات على عقود العمل تهدف إلى تحسين العلاقة التعاقدية.
ونشرت الوزارة اليوم الأحد، عبر حسابها بمنصة "إكس" أبرز التعديلات على عقود العمل، والتي جاءت كالآتي:
كما تتوافق التعديلات مع استراتيجية سوق العمل، والاتفاقيات الدولية التي صادقت المملكة العربية السعودية عليها.
ونشرت الوزارة اليوم الأحد، عبر حسابها بمنصة "إكس" أبرز التعديلات على عقود العمل، والتي جاءت كالآتي:
- تحديد آلية مدة العقد وتجديده للعامل غير السعودي إذا خلا العقد من بيان مدته.
- توثيق عقود العمل وفق الأحكام النظامية وفي ضوء ما تحدده اللائحة.
- وجوب تحديد فترة التجربة في عقد العمل على ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على مائة وثمانين يومًا.
- تعديل فترة الإشعار لإنهاء العقد غير محدد المدة بحيث تكون (30) يوما إذا كان الإنهاء من طرف العامل، و(60) يوما إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل.
مواد نظام العملسبق وأكدت الوزارة، أن التعديلات الجديدة على عدد من مواد نظام العمل التي وافق عليها مجلس الوزراء، ستسهم في إيجاد بيئة عمل أكثر جاذبية للعاملين، وتحقيق التنمية المستدامة وفق أهداف رؤية المملكة 2030.
كما تتوافق التعديلات مع استراتيجية سوق العمل، والاتفاقيات الدولية التي صادقت المملكة العربية السعودية عليها.