شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تقدم شرائح جوال للمشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد شرائح جوال كهدايا للمشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ (44) بهدف التسهيل عليهم للتواصل مع ذويهم في بلدانهم، بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات المحلية لتقدم خدماتها ومنتجاتها وعروضها الجديدة، وذلك بتواجدها في مقر انعقاد المسابقة في مكة المكرمة.

وتحتوي شرائح الجوال على العديد من الخدمات والمميزات تشمل دقائق مجانية للمكالمات المحلية والدولية, إضافة إلى توفير بيانات انترنت.





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