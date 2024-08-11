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شكرا لقرائتكم خبر عن "الشؤون الإسلامية" تقدم شرائح جوال للمشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قدمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد شرائح جوال كهدايا للمشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ (44) بهدف التسهيل عليهم للتواصل مع ذويهم في بلدانهم، بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات المحلية لتقدم خدماتها ومنتجاتها وعروضها الجديدة، وذلك بتواجدها في مقر انعقاد المسابقة في مكة المكرمة.
وتحتوي شرائح الجوال على العديد من الخدمات والمميزات تشمل دقائق مجانية للمكالمات المحلية والدولية, إضافة إلى توفير بيانات انترنت.
وتحتوي شرائح الجوال على العديد من الخدمات والمميزات تشمل دقائق مجانية للمكالمات المحلية والدولية, إضافة إلى توفير بيانات انترنت.
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وتهدف الوزارة من خلال هذه الخدمة المقدمة للمشاركين في المسابقة إلى تمكينهم من البقاء على اتصال مع الأهل والأصدقاء في بلدانهم طوال فترة المسابقة، وتلبية جميع احتياجاتهم التي تهيئهم لخوض المنافسات النهائية لهذه المسابقة الإيمانية بكل يسر وسهولة.
يذكر أن مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ (44) تحظى بمشاركة 174 متسابقاً يمثلون 123 دولة من مختلف دول العالم حيث يتنافسون على أفرع المسابقة الخمسة ويصل مجموع إلى 4,000,000 ريال, حيث افتتح وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ, التصفيات النهائية صباح أمس السبت وتستمر ستة أيام, ويشارك في تحكيمها نخبة من المحكين الدوليين.