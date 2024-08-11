شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الإذاعة والتلفزيون تبرز التطور السياحي في المملكة بأكثر من ألف ظهور إعلامي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ محمد فهد الحارثي عبر حسابه على منصة اكس، عن دور الهيئة في إبراز مكانة المملكة العربية السعودية كإحدى أسرع الدول نموًا في المجال السياحي، وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة الإخبارية قد قدمت أكثر من ألف ظهور لمصائف المملكة، والتي عكست تنوع وجمال السياحة السعودية بفخر واعتزاز من خلال 900 ربط حي و 100 تقرير.

كما أوضح أن الهيئة تقدم أكثر من 16 ظهوراً يومياً يروي حكايات المناطق الخلابة والثقافة العريقة في المملكة، وأكد على أن هذه الجهود تأتي تفعيلاً لأدوار هيئة الإذاعة والتلفزيون في إبراز ما وصلت إليه المملكة.

ويأتي دور الهيئة في إطار تعاون وتكامل لتحقيق المستهدفات المشتركة التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، كما أنها تعكس التطور الكبير والمقومات الهائلة التي وصلت إليها السعودية في مجال السياحة، باعتبارها إحدى أسرع الدول نمواً في هذا القطاع على المستوى الإقليمي والعالمي.

ومن خلال هذه الجهود، تسعى هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى الارتقاء بالعمل الإعلامي نحو آفاق جديدة من الجودة والاحترافية، بما ينعكس إيجابياً على تعزيز مكانة المملكة وريادتها في المجال السياحي.