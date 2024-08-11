شكرا لمتابعة خبر عن تدشّين نادي نجران السياحي.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، أن المنطقة تزخر بالمقومات والبنية الأساسية التي تدعم برامج السياحة وفق أهداف رؤية المملكة 2030 مشيرا إلى وجود العديد من الفرص السياحية النوعية بالمنطقة.

وجاء ذلك خلال تدشين سموه في مكتبه اليوم، نادي نجران السياحي، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور محمد بن ناجي آل سالم، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح الدكتور آل سالم أن النادي يهتم بالشأن السياحي بكافة جوانبه، ويجمع المرشد السياحي ومنظم الرحلات والمستثمر والهاوي في منظومة واحده.

وأضاف أن نادي نجران السياحي يهدف إلى إبراز منطقة نجران سياحياً، وتوعية المجتمع بضرورة المحافظة على التراث العمراني، والتعريف بمهنة الإرشاد السياحي وتطويرها ونقل الخبرات بين المرشدين السياحيين.