شكرا لقرائتكم خبر عن فتح بوابات سد وادي رابغ لتصريف 15 مليون م3 من المياه.. تعليمات مهمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المؤسسة العامة للري بمكة المكرمة، فتح بوابات سد وادي رابغ؛ لتصريف 15 مليون م3 من المياه، لمدة 30 يومًا، بمعدل تصريف 6 أمتار مكعبة بالثانية.

وأشار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبد الله الخليف، أن المؤسسة العامة للري فتحت بوابات سد وادي رابغ، بهدف تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار على مجرى الوادي. فتح بوابات سد وادي رابغ ويأتي هذا بحسب الخطط التشغيلية المعتمدة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من إمارة المنطقة وإدارة الدفاع المدني.

وأشار مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ المهندس ردة بن عبادل القارزي، إلى أن لجنة فتح بوابات سد وادي رابغ المكونة من عدة جهات حكومية، باشرت أعمال المسح وتمشيط الوادي؛ للتأكد من عدم وجود أي عوائق أو تعدٍّ يغير مجرى الماء؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات. تعليمات مهمة ودعا المواطنين والمقيمين للابتعاد عن مجرى الوادي، والتقيد بتعليمات السلامة، التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.

وسد وادي رابغ، هو سد خرساني، افتتح عام 1430هـ، ويبلغ طوله 380 م، وبارتفاع 80.5 م، في حين تبلغ طاقته الاستيعابية 220,250,000 م3.