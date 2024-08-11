شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ترتيب أعلى المدن في درجات الحرارة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجل مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز بمحافظة ينبع أعلى درجة حرارة في المملكة يوم الأحد، وأشار المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على منصة إكس، إلى أن المطار سجل 47 درجة مئوية.
وفي المرتبة الثانية جاءت المدينة المنورة والدمام والأحساء، وسجلت كل منها 46 درجة مئوية.
نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من المنطقة الشرقية ومكة المكرمة يوم الاثنين، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 صباحًا.
بينما يشمل من منطقة مكة المكرمة: ثول ورابغ والقنفذة والليث.
وفي المرتبة الثانية جاءت المدينة المنورة والدمام والأحساء، وسجلت كل منها 46 درجة مئوية.
ضباب خفيف
نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من المنطقة الشرقية ومكة المكرمة يوم الاثنين، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 صباحًا.
ويشمل التنبيه من المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة.
بينما يشمل من منطقة مكة المكرمة: ثول ورابغ والقنفذة والليث.
ويصاحب الضباب تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.