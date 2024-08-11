بالأرقام.. ترتيب أعلى المدن في درجات الحرارة بالمملكة

نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية (ضباب خفيف) على أجزاء من المنطقة الشرقية ومكة المكرمة يوم الاثنين، تبدأ الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 صباحًا.



ويشمل التنبيه من المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة.

بينما يشمل من منطقة مكة المكرمة: ثول ورابغ والقنفذة والليث.

ويصاحب الضباب تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.