2400 جولة رقابية بالقصيم

وتضمنت الجولات الرقابية تنفيذ 1873 جولة رقابية على المنشآت التجارية والغذائية ضمن خطة البلدية لتحسين جودة الخدمات المقدمة، ومراقبة مدى الالتزام بمعايير النظافة، وتخزين المواد الغذائية بطريقة صحيحة، وضمان سلامة المعدات والأدوات المستخدمة، وفحص الشهادات الصحية للعاملين، والتأكد من وجود التراخيص اللازمة.
بينما بلغت الجولات الرقابية على التشوّه البصري 393 جولة رقابية، تستهدف رصد ومعالجة جميع المخالفات التي تسهم في تشويه المظهر العام، إلى جانب تنفيذ 157 جولة رقابية على المباني، لرصد المخالفات الإنشائية، والتأكد من امتثالها للتعليمات البلدية.
وقد أسفرت الجولات الرقابية عن رصد 251 مخالفة في مجال الرقابة على المنشآت التجارية والغذائية، وعناصر التشوه البصري، والمباني.
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