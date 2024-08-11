معالجة 219 ألف طن سنويا من النفايات

وبينت الأمانة أن المردم الذي بلغت تكلفة إنشائه أكثر من 35 مليون ريال؛ يتميز بتوافر أحدث التقنيات المتطورة علميًا لمعالجة النفايات الصلبة، ضمن محطة تصل طاقتها الاستيعابية لـ 80 طنًا في الساعة على خطين منفصلين، وخلية هندسية لردم النفايات معزولة بسبع طبقات لمنع تسرب العصارات إلى البيئة المحيطة.
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