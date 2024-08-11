معالجة 219 ألف طن سنويا من النفايات

أوضحت أمانة تبوك أن المردم البيئي الذي تم تدشينه مؤخرًا على مساحة بلغت 25 كلم سيحقق عائدا استثماريا يبلغ 19 مليون ريال، بطاقة معالجة ستتجاوز في العام الجاري الـ219 ألف طن، لتصل إلى 339 ألف طن بحلول عام 2033م بنسبة زيادة تتجاوز 55%، مبينة أنها ستعمل على زيادة نسبة إعادة التدوير من 25% في عام 2024م إلى 40% في عام 2025م، على أن تصل إلى 75% بحلول عام 2026م، وستقوم بتأهيل المردم القديم من خلال فرز النفايات وإعادة تدويرها، إضافة إلى الإغلاق البيئي للمردم بما يتناسب مع الخطط المستقبلية لإنشاء حدائق ومتنزهات عامة في ذات الموقع.

وبينت الأمانة أن المردم الذي بلغت تكلفة إنشائه أكثر من 35 مليون ريال؛ يتميز بتوافر أحدث التقنيات المتطورة علميًا لمعالجة النفايات الصلبة، ضمن محطة تصل طاقتها الاستيعابية لـ 80 طنًا في الساعة على خطين منفصلين، وخلية هندسية لردم النفايات معزولة بسبع طبقات لمنع تسرب العصارات إلى البيئة المحيطة.