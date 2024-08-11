بدء قبول طلبات التعاون مع الكوادر الوطنية للتدريس في الجامعة الإسلامية

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية اليوم عن بدء التقديم على طلبات التعاون مع الكوادر الوطنية (رجال) للتدريس في الجهات الأكاديمية بالجامعة للعام 1446هـ ويستمر التقديم حتى الأحد المقبل الـ 14 من شهر صفر الحالي.

وأوضحت الإدارة العامة للموارد البشرية بالجامعة أنه سيتم الاستعانة بالكفاءات الوطنية للتدريس من خارج الجامعة، وفق اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات، مبينة أن القبول متاح في 5 تخصصات وهي علم اللغة العربية واللغة العربية لغير الناطقين بها وعلم اللغة التطبيقي وفروعه، واللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها ومناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية.

ودعت الجامعة الراغبين في تقديم طلباتهم للتحقق من استيفاء شروط القبول، وإرسال مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية في مجال التدريس عبر الوسائل الموضحة على موقع الجامعة الإلكتروني.