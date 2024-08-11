281 مليون مصلٍ في المسجد النبوي خلال عام

استقبل المسجد النبوي خلال عام 1445 هـ أكثر من 281 مليون مصلٍ، بزيادة أكثر من 25 مليون مصلٍ على العام الذي قبله، وذلك وفق إحصائية أصدرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

رعاية وخدمات

بيّنت الإحصائية أن أكثر من 11 مليون مصلٍ ومصلية أدوا الصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي، وشرفوا بالسلام على الرسول -عليه الصلاة والسلام- وصاحبيه خلال العام الماضي، بزيادة بلغت أكثر من 1.8 مليون مصلٍ، وفق ترتيبات الحجز المسبق عبر تطبيق «نسك» التي تراعي الطاقة الاستيعابية للروضة الشريفة، وتنظيم الدخول خلال الأوقات المخصصة للرجال والنساء، وذلك ضمن منظومة الخدمات الإرشادية والتنظيمية التي تقدمها الهيئة للعناية بالمصلين والزائرين، لتوفير سبل الرعاية والخدمات التي تمكّنهم من أداء العبادات بيسر وراحة.

ذوو الإعاقة

إلى ذلك خصصت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 6 مصليات لذوي الإعاقة في توسعة الملك فهد -رحمه الله- بالمسجد الحرام مهيأة بالعديد من الخدمات الخاصة بذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية، لضمان راحتهم وسلامتهم.

وتتوافر في المصليات وسائل مساندة لذوي الإعاقة، مثل أدوات التيمم، والمصحف المزود بقلم قارئ لكبار السن، وعدد من الكتب القيمة، والعصا المخصصة لفاقدي البصر، وكراسي متحركة للصلاة، بالإضافة إلى وجود عددٍ من مترجمي ومترجمات لغة الإشارة المؤهلين لترجمة الخطب والدروس العلمية وحلقات الذكر المقامة في المسجد الحرام.

وتقع مصليات الرجال المخصصة لذوي الإعاقة في الدور الأول مقابل باب 91، والدور الأول مقابل جسر الشبيكة 68، والدور الأرضي باب 68 بجوار سلالم الشبيكة.

وبالنسبة للنساء تقع عند باب 88 الأرضي، وباب 65 الدور الأول - الشبيكة، ومصلى 15 المطل على صحن المطاف. وقد تم تزويد مناطق المصليات بمنحدرات لتسهيل عملية الدخول والخروج بالعربات المتحركة، ولوحات إرشادية ومسارات خاصة مزودة برموز وعلامات واضحة، لتسهيل تنقلهم، وكذلك مسارات وملحقات إرشادية توضح أماكن توافر خدمات ذوي الإعاقة، وعربات كهربائية ويدوية مجانية في خدمتهم.