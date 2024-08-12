19 مليون عائد متطوعي ترميم 750 منزلا بالأحساء

أبانت «ترميم»، أن المبادرة، تعني ترسيخ مفاهيم المواطنة والتأكيد على قيم المجتمع الراسخة، وتشمل ترميم وصيانة 750 منزلًا، يسكنها أفراد الأسر الأشد حاجة والمنطبقة عليهم شروط الخدمة ومدة الاتفاقية 5 أعوام، ويشارك فيها عدد من منشآت القطاع الخاص والجمعيات الأهلية، وفيها 4 آثار تنموية، وهي: التكامل مع أكثر من 20 جمعية أهلية، توفير الحياة الكريمة في مساكن الأسر الأشد حاجة بعد ترميمها، ومعالجة التشوهات البصرية، وخلق نموذج لجودة الحياة في الأحياء والهجر القديمة.
رحلة ترميم منازل الأسر
01- ورود الحالة سواء من الجمعيات الشريكة أو الأسر المسجلة بالضمان الاجتماعي، ويتم تحويلها من وزارة الموارد البشرية.
02- دراسة الحالة من البحث الاجتماعي.
03- بانطباق الشروط، يتم تشخيص المنزل وصياغة بنود الأعمال وجدول الكميات.
04- اعتماد المقاول، وترسية المشروع، وتوقيع العقود، وصرف الدفعة الأولى.
05- توقع الأسرة على بنود الأعمال، ويتم توفير سكن بديل لها فترة أعمال الترميم.
06- يسلم المنزل للمقاول، ويتم توريد مواد البناء.
07- فرز الفرص التطوعية، وحصر الأثاث.
08- بدء تنفيذ أعمال الترميم، والإشراف ومتابعة التنفيذ من المهندس المشرف.
09- تقييم جودة الأعمال عبر لجنة مشكلة محايدة، بالطرق الهندسية.
10- تنظيف المنزل وتعقيمه ويسلم المنزل للمستفيد.
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