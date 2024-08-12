شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 20 بيطريًا.. "وقاء" ينظم تدريب مكثف لتعزيز مواجهة الحمى القلاعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظّم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها ”وقاء“ برنامجًا تدريبيًا مكثفًا حول الوقاية والسيطرة على مرض الحمى القلاعية في المجترات الصغيرة.

وشارك في البرنامج 20 طبيبًا بيطريًا من مختلف فروع المركز في المملكة، وجاء ذلك في إطار جهود المركز المستمرة لتعزيز الصحة الحيوانية في المملكة. برنامج التدريب وركّز البرنامج، الذي أقيم في محافظة جدة، على تدريب الممارسين البيطريين في المناطق على أفضل الممارسات في التعامل مع هذا المرض.



واستهدف البرنامج الممارسين البيطريين بفروع المركز بالمناطق، حيث اشتمل على التعريف بوبائية مرض الحمى القلاعية في المجترات الصغيرة والعوامل التي تؤثر في انتشاره، واكتساب المعرفة بالوضع الوبائي لهذا المرض على مستوى المملكة وعالميًا، والتدريب على طرق جمع العينات الصحيحة لتشخيصه، والتعريف بالخطة الاستراتيجية لمكافحة المرض والإجراءات الوقائية، والتدريب على تنفيذ برنامج السيطرة على مرض الحمى القلاعية «FMD-PCP» التابع لبرنامج مكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود «GF-TADS.

ويأتي هذا البرنامج في إطار سعي مركز ”وقاء“ الدؤوب لتنمية مهارات وقدرات منسوبيه من خلال إقامة الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات الوقاية والمكافحة من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، وذلك تحقيقًا لأهدافه الاستراتيجية في تعزيز الصحة النباتية والحيوانية في المملكة.