كسران وراء انقطاع المياه في الهفوف

وأوضحت الشركة، أن من ضمن خططها الطارئة لمثل هذه الحالات أن توفر الصهاريج للعملاء المتضررين أثناء تنفيذها أعمال الإصلاح، كما أنها سجلت أعدادا محدودة من الطلبات.
وكانت أحياء في جنوب الهفوف شهدت انقطاعًا للمياه مساء الأربعاء الماضي، قبل أن تعود إلى وضعها الطبيعي بعد الصيانة الطارئة، وامتلاء الشبكات بالمياه.
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