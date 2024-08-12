كسران وراء انقطاع المياه في الهفوف

أكد القطاع الشرقي في شركة المياه الوطنية لـ« دوت الخليج »، حدوث انقطاع جزئي للمياه في مدينة الهفوف بمحافظة الأحساء، وأن الشركة تلقت بلاغًا طارئًا عن حدوث كسر في أحد خطوطها الرئيسية، وفعّلت الفرق الهندسية والفنية خطط الطوارئ المخصصة لمثل هذه الحالات، والبدء بمباشرة أعمال الإصلاح، إلا أن حدوث كسر آخر بذات الموقع، تطلب تأجيل إعادة الضخ لحين الانتهاء من إصلاح الكسر الآخر الذي أقفلت أعماله مع ساعات الصباح الأولى ليوم الخميس الماضي؛ ليتم إعادة الضخ على الخط الناقل، ومنه إلى الشبكات الفرعية للأحياء.

وأوضحت الشركة، أن من ضمن خططها الطارئة لمثل هذه الحالات أن توفر الصهاريج للعملاء المتضررين أثناء تنفيذها أعمال الإصلاح، كما أنها سجلت أعدادا محدودة من الطلبات.

وكانت أحياء في جنوب الهفوف شهدت انقطاعًا للمياه مساء الأربعاء الماضي، قبل أن تعود إلى وضعها الطبيعي بعد الصيانة الطارئة، وامتلاء الشبكات بالمياه.