شكرا لمتابعة خبر عن توقيع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم مذكرة تعاون مع جمعية حلل الخير بالجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وقعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الجوف “تراحم ” هذا اليوم الاحد الموافق:١١ اغسطس ٢٠٢٤ م مذكرة تعاون مع جمعية حلل الخير بمنطقة الجوف.

وأضح المدير التنفيذي للجنة الاستاذ / عادل بن مبارك الفالح ان اللجنة تسعى دائما إلى تحقيق وتوفير افضل الخدمات لمستفيديها.

ويهدف هذا التعاون إلى تحقيق الأهداف المشتركة وتوفير حياة كريمة لفئات المجتمع المستهدفة وهي أحد الركائز الاساسية للطرفين.

وشمل هذا التعاون على تبادل الخبرات المشتركة ، تعاون الطرفين على إقامة برامج تدريبية للمستفيدي اللجنة ، وسد الاحتياج من التبرعات العينية.