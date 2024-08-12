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شكرا لمتابعة خبر عن شاب يستعرض تجربته في تخزين التمور وبيعها منذ 25 عامًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف الشاب سليمان الرياعي، عن تجربته في تخزين التمور وبيعها منذ 25 عامًا.
وقال الرياعي، في حديثه على قناة العربية:” هذا العمل توارثناه من أيام جدودنا وبدأنا العمل في تخزين التمور حيث بدأت منذ عام 2000م.”
وأضاف :” تلك العمليات تتم من خلال مراحل تشمل الفرز وتحديد الأحجام مع مراعاة القواعد المعمول بها أثناء تصنيف وتخزين التمور.
وأوضح أن التمر المخزن في البيوت يتم وضعه مغلفا تحت الفريزر من دون وضع أي مواد حافظة لأن المادة السكرية حافظة لنفسها بذاتها بدرجة 10 أو 20 درجة تحت الصفر.