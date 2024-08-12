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شاب يستعرض تجربته في تخزين التمور وبيعها منذ 25 عامًا .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشف الشاب سليمان الرياعي، عن تجربته في تخزين التمور وبيعها منذ 25 عامًا.

وقال الرياعي، في حديثه على قناة العربية:” هذا العمل توارثناه من أيام جدودنا وبدأنا العمل في تخزين التمور حيث بدأت منذ عام 2000م.”

‎وأضاف :” تلك العمليات تتم من خلال مراحل تشمل الفرز وتحديد الأحجام مع مراعاة القواعد المعمول بها أثناء تصنيف وتخزين التمور.

‎وأوضح أن التمر المخزن في البيوت يتم وضعه مغلفا تحت الفريزر من دون وضع أي مواد حافظة لأن المادة السكرية حافظة لنفسها بذاتها بدرجة 10 أو 20 درجة تحت الصفر.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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