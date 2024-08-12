شكرا لمتابعة خبر عن شاب يستعرض تجربته في تخزين التمور وبيعها منذ 25 عامًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الشاب سليمان الرياعي، عن تجربته في تخزين التمور وبيعها منذ 25 عامًا.

وقال الرياعي، في حديثه على قناة العربية:” هذا العمل توارثناه من أيام جدودنا وبدأنا العمل في تخزين التمور حيث بدأت منذ عام 2000م.”

‎وأضاف :” تلك العمليات تتم من خلال مراحل تشمل الفرز وتحديد الأحجام مع مراعاة القواعد المعمول بها أثناء تصنيف وتخزين التمور.

‎وأوضح أن التمر المخزن في البيوت يتم وضعه مغلفا تحت الفريزر من دون وضع أي مواد حافظة لأن المادة السكرية حافظة لنفسها بذاتها بدرجة 10 أو 20 درجة تحت الصفر.