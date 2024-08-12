شكرا لقرائتكم خبر مزرعة تشيكية تبيع ثلث إنتاجها في الأسبوع الأول من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأبدى التشيكي إيليان كيروف (صاحب مزرعة BG FALCONS) عن سعادته بالوجود في المملكة ومشاركته في المزاد، حيث تعد هذه الزيارة الأولى له للمملكة، مشيدًا بالتنظيم الجيد والجهود المميزة والتسهيلات الكبيرة التي يقدمها نادي الصقور السعودي للمشاركين في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور.
ووصف كيروف حركة البيع بـ "الممتازة"، حيث نجح في بيع أكثر من ثلث معروضه خلال الأيام القليلة الماضية من عمر المزاد، وقال: "السوق رائع جداً والتنظيم ممتاز، أشارك بـ 32 صقراً، وبعت حتى الآن 12 صقراً، وما زال محبو الصقور يتوافدون كل يوم إلى المزاد للشراء والاطلاع على طرق الإنتاج وأحدث السبل والأساليب".
ويقام المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، على مدى 20 يوماً، ويجمع نُخبة سلالات الصقور المنتجة في العالم، في حدثٍ هو الأكبر من نوعه عالمياً، الذي أصبح منصة دولية يلتقي فيها الصقارون ومنتجو الصقور سنوياً، ما يعكس جهود نادي الصقور السعودي في الحفاظ على إرث الصقارة التاريخي والإنساني العريق، ودعمه الدائم لمزارع إنتاج الصقور الرائدة؛ سعياً إلى تعزيز مكانة المملكة بوصفها وجهة عالمية للصقور والصقارين.
كانت هذه تفاصيل خبر مزرعة تشيكية تبيع ثلث إنتاجها في الأسبوع الأول من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.