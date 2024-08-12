مزرعة تشيكية تبيع ثلث إنتاجها في الأسبوع الأول من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجحت مزرعة تشيكية في بيع أكثر من ثلث إنتاجها خلال الأسبوع الأول من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمشاركة مزارع إنتاج رائدة من 16 دولة حول العالم، ويستمر حتى الـ24 من أغسطس الجاري، في مقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض).

وأبدى التشيكي إيليان كيروف (صاحب مزرعة BG FALCONS) عن سعادته بالوجود في المملكة ومشاركته في المزاد، حيث تعد هذه الزيارة الأولى له للمملكة، مشيدًا بالتنظيم الجيد والجهود المميزة والتسهيلات الكبيرة التي يقدمها نادي الصقور السعودي للمشاركين في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور.

ووصف كيروف حركة البيع بـ "الممتازة"، حيث نجح في بيع أكثر من ثلث معروضه خلال الأيام القليلة الماضية من عمر المزاد، وقال: "السوق رائع جداً والتنظيم ممتاز، أشارك بـ 32 صقراً، وبعت حتى الآن 12 صقراً، وما زال محبو الصقور يتوافدون كل يوم إلى المزاد للشراء والاطلاع على طرق الإنتاج وأحدث السبل والأساليب".

ويقام المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، على مدى 20 يوماً، ويجمع نُخبة سلالات الصقور المنتجة في العالم، في حدثٍ هو الأكبر من نوعه عالمياً، الذي أصبح منصة دولية يلتقي فيها الصقارون ومنتجو الصقور سنوياً، ما يعكس جهود نادي الصقور السعودي في الحفاظ على إرث الصقارة التاريخي والإنساني العريق، ودعمه الدائم لمزارع إنتاج الصقور الرائدة؛ سعياً إلى تعزيز مكانة المملكة بوصفها وجهة عالمية للصقور والصقارين.