شكرا لمتابعة خبر عن حرس الحدود يقيم معرضًا توعويًا بمنطقة جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انطلق، اليوم، معرض المديرية العامة لحرس الحدود، التوعوي بالسلامة البحرية، لتعزيز الوعي بالممارسات الصحيحة للسلامة البحرية، ومنع الاقتراب من الأماكن غير المخصصة للسباحة لتفادي حالات الغرق، وذلك خلال الفترة (11-13 أغسطس 2024) بمجمع كادي مول بمنطقة جازان، بالتزامن مع عربة متنقلة في الكورنيش الجنوبي (شاطئ المرجان) لتوعية الزوار والمتنزهين.

وتستعرض المديرية تعليمات وأنظمة حرس الحدود لمرتادي الشواطئ، والعقوبات الخاصة بالسباحة في المواقع الخطرة والمحظورة، وإرشادات السلامة الواجب اتباعها عند ارتياد البحر، وجهودها في البحث والإنقاذ، وأهمية الالتزام بإرشادات السلامة البحرية ومتابعة حالة الطقس وتوخي الحذر أثناء التقلبات المناخية والتأكد من سلامة الواسطة البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

وأوضحت المديرية العامة لحرس الحدود أن معرض السلامة البحرية سيستقبل الزوار في الفترة الصباحية من الساعة الـ (9) صباحًا حتى الـ (12) ظهرًا وفي الفترة المسائية من الساعة الـ (5) مساء حتى الـ (9) مساء، للاطلاع على إرشادات وتعليمات السلامة البحرية والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم.