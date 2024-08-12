شكرا لمتابعة خبر عن إلزام المعلمين بارتداء الزي الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت وزارة التعليم قرارًا بإلزام المعلمين بارتداء الزي الوطني «الثوب والغترة أو الشماغ» منذ دخولهم المدارس وحتى خروجهم.

وسبق أن أصدرت وزارة التعليم قرارًا بإلزام كافة زوَّار المدارس ارتداء الزي الوطني أثناء الزيارة، والتحقق من الهوية الوطنية، وتدوين كامل بيانات الزائر للمدرسة، ومنع الدخول للفصول الدراسية أو المرافق التعليمية إلَّا بإذن مسبق.

وتضمَّن القرار منع التصوير بالمدرسة، وتطبيق الضوابط الخاصة باستئذان الطلاب وخروجهم أثناء اليوم الدراسي، والتثبُّت من هوية ولي الأمر الرَّاغب في استلام ابنه، أثناء اليوم الدراسي، وتوثيق ذلك في السجل الخاص.

كما أعطت الوزارة الضوء الأخضر في حال رغبة المجتمع المحلي زيارة المدرسة، ضرورة التنسيق المسبق مع إدارة المدرسة، وتحديد أهداف الزيارة، وبيان أسماء الزائرين، كما شددت على استدعاء الجهات ذات الاختصاص في حال كان الزائر يشكِّل خطرًا على سلامة منسوبي المدرسة (الطلاب، والمعلمين).