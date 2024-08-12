وزارة التعليم تلزم المدارس بضروره الالتزام ببرنامج التهيئه للطلاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شددت وزارة التعليم في تعميم ارسلته للمدارس على ضروره الحرص على تنفيذ برنامج التهيئة النفسيه والتربوية والاجتماعية وذلك تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك حرصاً من الوزاره على تحقيق التهيئة المناسبة لطلبة المدارس خاصة المستجدين منهم ولأهمية مايحققه البرنامج التمهيدي من تكوين اتجاه نفسي ايجابي لدى الطلبه نحو المدرسة مما يساهم في تحقيق التكيف المدرسي . وعليه فقد اكدت الوزاره على جميع المدارس بالاستعداد المبكر لتنفيذ برامج التهيئة وفق نظام خاص اعدته وفقاً لما يلي : برنامج الاسبوع التمهيدي للطلبه المستجدين بالصف الاول الابتدائي.

برنامج التهيئة الارشادية لطلبة الصفوف الانتقالية (الرابع الابتدائي،الاول متوسط،الاول ثانوي)

برنامج التعريف بنظام المسارات لطلبة الصف الأول ثانوي والثاني ثانوي .

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