شكرا لمتابعة خبر عن «محامي» يكشف عن عقوبة تمكين العمالة المخالفة في سوق العمل.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المحامي عبدالرحمن آل الشيخ‎، عن عقوبة تمكين العمالة المخالفة في سوق العمل، مشيرًا إلى أنه قد تصل إلى السجن.

وقال “آل الشيخ” خلال ظهوره في حوار مفتوح مع خالد مدخلي، “عقوبة تمكين العمالة المخالفة في سوق العمل، السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين مع مصادرة المتحصلات”.

وتابع قائلاً “للمحكمة له الحق في مصادرة هذه الأموال وترحيل غير السعودي عن المملكة وله الحق في حل المنشأة محل الجريمة وشطبها والغاء السجل”.