شكرا لمتابعة خبر عن أمير نجران: وعي السكان ساهم في عدم وجود خسائر بشرية جراء الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اشاد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، بوعي والتزام سكان وزوار المنطقة بتعليمات السلامة خلال الحالة المطرية التي شهدتها نجران، مما أسهم بعدم تسجيل أي خسائر بشرية.

وقال في مجلسه الأسبوعي “الاثنينية” اليوم ، إن منطقة نجران هذه الأيام تشهد أمطار خير وبركة، وجريان الأودية، وامتلاء السدود، و”قد أفرحني وأسعدني كثيرًا مشاهد فرحة الأهالي وهم على ضفاف وادي نجران، بعد تنفيذ أغلب مراحل مشروع تطويره”، مبينًا أن المنطقة مقبلة على العديد من المشاريع الهادفة إلى تحسين جودة الحياة ضمن رؤية السعودية 2030.

وأكد أمير نجران على اكتمال استعدادات الجهات المعنية بالمنطقة لاستقبال العام الدراسي الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم يوم غدٍ (الثلاثاء)، عقد اجتماع بمديري مؤسسات التعليم ورؤسائها بالمنطقة، سواء التعليم العالي أو الجامعي أو التدريب التقني والمهني.

و من جانبه، أوضح مدير الدفاع المدني بالمنطقة بالإنابة، العميد صلاح الشمري، أنه بمتابعة أمير المنطقة، وتأكيده على تضافر الجهود، أدى ذلك إلى انسيابية في التعامل مع الحالة المطرية، وتنفيذ المهام بكل سهولة، على تعدد تخصصاتها الوقائية والصحية والمرورية وغيرها.

و في السياق ذاته ، أشار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، المهندس مريح الشهراني، إلى أن فتح بوابات سد وادي نجران، واستمراره في الجريان، نتيجة الأمطار والسيول المنقولة، إضافة إلى وصول العديد من السدود في الحوافظات إلى المفيض.

والجدير بالذكر أن مدير عام التعليم بالمنطقة، منصور آل شريم، أكد الجاهزية التامة لاستقبال العام الدراسي، مبينا أنه جرى استحداث 51 مدرسة، ورفع أعداد المستهدفين بخدمات النقل المدرسي، وتأمين كل

المقررات لجميع المراحل.