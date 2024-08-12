شكرا لقرائتكم خبر عن عمره 12 عامًا.. مشاركة مبهرة لطفل جابوني بمسابقة الملك عبد العزيز القرآنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُعد المشارك "مهدي" من جمهورية جابون الذي يبلغ من العمر 12 عاماً , من صغار المشاركين المميزين الذين حصلوا على فرصة المشاركة في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الرابعة والأربعين، حيث اعتنق الإسلام قبل عامين وهو الوحيد المسلم من أسرته.

وأوضح مرافق المشارك "مهدي" معلمه الذي أسلم على يده ويدعى "زكريا" عن قصة إسلامه قائلاً: "كنت إمامًا في مسجد يقع بالقرب من منزل مهدي ولقد أتاني برفقة شقيقه الأصغر ذات مساء، وأخبرني أنه يريد الدخول للإسلام، وظننته يمازحني أو يطلب شيئًا، نظرًا لصغر سنه وهذا قبل أقلّ من عامين من الآن، ودهشت من الموقف وسألته مرة أخرى هل تعرف شيئًا عن الإسلام فردد مرارًا أنه يريد الدخول في دين الله, فقلت في نفسي "ذلك هبة الله" وعلمته الشهادة ودخل الإسلام والحمد لله الذي اختاره وهداه".

وأضاف "عقب إسلام "مهدي" غيرت اسمه وكان يسمى "ميدي" وبدأت أعلمه حروف الهجاء ثم قصار السور حتى حفظ ربع القرآن الكريم ولله الحمد، ورأيت منه سرعة في الحفظ والإدراك، إذ يحفظ يوميًا صفحة واحدة وهذا بعد مضي أسبوع من إسلامه وكان الشبل غريبًا من حاله لم أر مثله قط، ويحفظ عددًا من المتون كتحفة الأطفال فسبحان الذي يعطي عباده ما يشاء".