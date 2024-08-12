شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. توصيات ملتقى "الوقاية من حرائق الغابات" بجامعة الملك خالد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت أعمال ملتقى "سبل الوقاية من حرائق الغابات"، الذي تنظمه جامعة الملك خالد بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بالشراكة مع جامعة موناش الأسترالية.

وحضر الملتقى عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية والجامعات والمكاتب الاستشارية ذات العلاقة في مجال إدارة وتنمية الغطاء النباتي في مشاريع المملكة. ملتقى سبل الوقاية من حرائق الغابات وتناولت الجلسات، الممارسات الدولية في مجال إدارة الحرائق وأخطارها والإدارة المتكاملة لها، ونتائج المراجعة والتحليل بما شملته من تقييم لأخطار الحرائق ونظام البيانات المكانية.

هذا إلى جانب التدريب والمشاركة المجتمعية والجمعيات التطوعية وما يندرج تحتها من أعمال حول سبل الوقاية من حرائق الغابات، وأهم البرامج التدريبية والتعليمية في مجال التوعية من الحرائق وآثارها والترتيبات المؤسسية، لتفعيل هذه الأدوار للفرق المحلية الفاعلة ميدانيًّا.

وأشارت مديرة مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للأبحاث البيئية واستدامة الموارد الطبيعية بجامعة الملك خالد الدكتورة رحمة ناصر القثانين، أن الملتقى خرج بعدد من التوصيات، ومنها تأسيس مجموعة العمل الوطنية لإدارة الحرائق. تطوير البرنامج الوطني لإدارة الحرائق هذا بالإضافة إلى تحديد الأدوار الرئيسية، وتفعيل البرنامج لإدارة حرائق الغابات في NCVC لدعم إدارة مجموعة العمل، وتسهيل تطوير البرنامج الوطني لإدارة الحرائق، والتشريعات اللازمة.

وكذلك وضع خطط عمل متعددة الأطراف لوضع وتنفيذ البرنامج الوطني لإدارة الحرائق وإستراتيجيات إدارة الموارد المرتبطة به، وتأسيس آليات تنسيق متعددة الأطراف لكل من الخطط أو مجالات العمل في البرنامج.

ويأتي هذا (مثل: تقييم المخاطر، وبرامج المجتمع، وبرنامج المتطوعين لإدارة الحرائق، والتدريب المتكامل، والتخطيط للاستجابة الأولية للحرائق، وإعادة تأهيل الحرائق).