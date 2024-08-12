شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام في الصدارة.. ترتيب أعلى درجات الحرارة اليوم بالمملكة/عاجل والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم الإثنين، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد.وأوضح المركز عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الدمام سجلت 47 درجة مئوية، وجاءت القيصومة والأحساء ثانيًا بـ 46 درجة مئوية، بينما حلت المدينة المنورة بالمركز الثالث بـ 45 درجة مئوية.وتوقع مركز الأرصاد، استمرار موجة الحر الشديدة التي تضرب المنطقة الشرقية في المملكة، ابتداءً من اليوم الاثنين وحتى يوم الخميس المقبل، إذ تصل درجات الحرارة إلى مستويات قياسية قد تبلغ 50 درجة مئوية.وتأتي هذه التحذيرات في إطار الجهود المستمرة لتنبيه المواطنين والمقيمين إلى المخاطر المحتملة الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة والتأثيرات التي قد تترتب على الصحة العامة والبنية التحتية.