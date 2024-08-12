شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار متوسطة على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة، اليوم.

و تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقطاً للبرد، وجرياناً للسيول، وصواعق رعدية، على المدينة المنورة.

وبيَّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الحادية عشرة مساء. المركز الوطني للأرصاد وسجلت الدمام أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم الإثنين، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد.

وأوضح المركز عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الدمام سجلت 47 درجة مئوية، وجاءت القيصومة والأحساء ثانيًا بـ 46 درجة مئوية، بينما حلت المدينة المنورة بالمركز الثالث بـ 45 درجة مئوية.