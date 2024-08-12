شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 260 كيلوجرامًا من المخدرات.. وضبط 4 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (20) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت الدوريات في قطاع الدائر على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية، لتهريبهم (240) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر. مكافحة المخدرات وفي نفس السياق، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين و(690) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وضبط بحوزتهما سلاح ناري وذخيرة حية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].